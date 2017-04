heute leben

Stephansdom-Orgel wird restauriert | In der Seilerei | Medizin: Frühjahrsmüdigkeit | Unser Lebensmitteltest - Woche 8 | 10 Jahre "heute konkret" | Elisabeth besucht die Dancing Stars: Dirk Heidemann | Fusseln und Flusen leicht entfernt | Maya Hakvoorts Sohn getauft | Stargast: Uwe Schmidt

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Stephansdom-Orgel wird restauriert

In der Seilerei Jeder von uns hat bereits ein Seil in der Hand gehabt oder benutzt. Allerdings - das Handwerk des Seilers beherrschen in Österreich nur noch wenige. Wir haben einen traditionellen Seiler, der sich in dieser jahrhundertalten Kunst verstehen, im niederösterreichischen Amstetten besucht.

Medizin: Frühjahrsmüdigkeit Der Frühling hat in den letzten Wochen alles blühen und wachsen lassen. Die Sonne hat auch schon ganz schön Kraft, trotzdem fühlen sich viele Menschen gerade in dieser Zeit besonders müde und schlapp. Sie leiden, so meint man, unter der „Frühjahrsmüdigkeit“. Warum das so ist und was man dagegen tun kann erklärt uns heute Univ.Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Unser Lebensmitteltest - Woche 8 Was tun Sie mit Lebensmitteln, die schon länger abgelaufen sind - probieren oder wegwerfen? Die Umweltschutzorganisation Greenpeace führt dazu seit Jahresbeginn einen spannenden Test durch: Verschiedene Produkte, die das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben, werden regelmässig im Labor untersucht. Wir bringen Ihnen immer wieder exklusiv die Test-Ergebnisse. Mittlerweile sind die Produkte acht Wochen abgelaufen...sind sie noch genießbar oder nicht?

10 Jahre "heute konkret" Üblicherweise verabschieden wir uns am Ende der Sendung mit den Worten "...und weiter geht es mit heute konkret". Nicht so heute, denn heute feiert das Konsumenten-Magazin des ORF seinen 10. Geburtstag und dazu begrüßen wir die "heute konkret"-Moderatorin Martina Rupp bei uns im Studio.

Elisabeth besucht die Dancing Stars: Dirk Heidemann Was wäre die ORF-Unterhaltungsshow „Dancing Stars“ ohne die Juroren. Ohne dem unerbitterlichen Balasz Eker, der lasziven Karina Sarkissova oder der charmanten Nicole Hansen. Noch nicht so richtig einordnen kann man den „Neuen“, Dirk Heidemann aus Deutschland. Das muss sich ändern, dachte sich unsere Kollegin Elisabeth Engstler und besuchte den bekennenden Österreich-Fan in seinem Hotel in Wien.

Fusseln und Flusen leicht entfernt Fusseln auf der Kleidung kann ein ansonsten absolut fesches Outfit ruinieren - besonders, wenn deine Kleidung dunkel ist. Doch einer weiß Abzuhelfen, unser Fachmann, der Bundesinnungsmeister der Textilreiniger, Wäscher und Färber Walter Imp. Er zeigt uns heute wie man mit ein paar einfachen Mitteln diese lästigen Fusseln und Flusen entfernen kann.

Maya Hakvoorts Sohn getauft Normalerweise wird man im Babyalter getauft - nicht so im Hause der Musicalsängerin Maya Hakvoort. Ihr Sohn Jason hat jetzt im Schulkindalter einen Wunsch geäußert: er möchte getauft werden. Samstag war es soweit - die feierliche Zeremonie fand in der Taufkapelle des Stephansdoms statt, es wurde viel gesungen, die eine oder andere Träne floss, und Jason hat jetzt drei weitere Vornamen und eine berühmte Taufpatin. Wir waren für Sie bei der Taufe exklusiv mit einem Kamerateam dabei.

Stargast: Uwe Schmidt "Man bereut nie, was man getan, sondern immer, was man nicht getan hat," meinte schon Marc Aurel. Diesen Spruch hat sich auch unser nächster Gast zu Herzen genommen und erfüllt sich jetzt den Berufswunsch, den er schon als 6jähriger vor Augen hatte. Hier ist der Liedermacher Uwe Schmidt mit "Seit i die kenn".