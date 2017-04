Bürgeranwalt

Kampf um AHS-Unterstufe im Bezirk Deutschlandsberg, Diskriminierung von behinderten Jugendlichen und in Sachen falsche Berechnung des Vorrückungsstichtages einer Tiroler Lehrerin haben wir nachgefragt. Das sind die Themen der kommenden Sendung.

Eine Tiroler Lehrerin sagt, aufgrund eines Beamten-fehlers verdiene sie seit mehr als 30 Jahren zu wenig, denn ihr Vorrückungsstichtag sei von Anfang an falsch berechnet gewesen. Das Bildungsministerium bestritt das auch nicht, wollte aber die Bezugsdifferenz nur für drei Jahre nachzahlen. Jetzt kann der Volksanwalt über eine erfreuliche Lösung berichten.

DISKRIMINIERUNG VON BEHINDERTEN JUGENDLICHEN?

Jugendliche mit Behinderung bekommen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland nicht wie gleichaltrige Schüler und Lehrlinge das "Top-Jugendticket" um 60 Euro, mit dem sie das ganze Jahr über öffentliche Verkehrsmittel in allen drei Bundesländern benützen können.



Der Grund: ihre Ausbildung beziehungsweise Beschäftigung wird nicht als klassische schulische Fortbildung anerkannt. Ein klarer Fall von Diskriminierung, den es dringend zu beseitigen gilt, verlangt Dr. Erwin Buchinger. Er war bis Ende März als Behindertenanwalt in Österreich tätig.