Wege zum Glück Kapitel 299

Silke hängt für einen Abend ihre Mutterrolle an den Nagel, um sich zum Ausgehen schick zu machen. Zu ihrer Enttäuschung wird sie von der Männerwelt nicht wahrgenommen. Schiffbruch erleidet auch Daniel bei dem Versuch, seiner Schwester zu helfen. Patrizia glaubt ihren Ohren nicht zu trauen, als er sie vor versammelter Familie in die Mangel nimmt. In ihrer Wut redet sie sich ein, allen nur noch zur Last zu fallen und will das grundlegend ändern.



Koproduktion ZDF/ORF