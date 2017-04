ZIB

Ausnahmezustand in Ägypten nach Anschlag auf Kirchen / Trauerminute in Schweden für Terroropfer / Hohe Beteiligung in Österreich bei Türkei-Referendum / Proteste gegen Ungarns Hochschulgesetzt gehen weiter / Regierung will Meldestelle und Staatsanwälte gegen Hass im Netz