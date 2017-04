Genuss-Kreuzfahrt an der Ostsee

Damit auch die Kulinarik an Bord nicht zu kurz kommt, dafür sorgt bei unserer Reise eine große Küchencrew unter Chefkoch Christian Wastl. Für ihn ist es bei der Speisenzusammenstellung wichtig, dass „die Gäste etwas bekommen, das sie zuhause nicht haben und dass sie verschiedenen Küchen ausprobieren können!“



Von Kiel geht es ins polnische Danzig, in der Altstadt mit den wunderschön renovierten Häusern bekommt man in vielen Straßenlokalen polnische Hausmannskost serviert. Wir besuchen das Restaurant Mariacka, in dem schon Literat Günter Grass zu Gast war.

Die Reise führt weiter nach St. Petersburg, Talinn und Stockholm. Hier steht der Besuch der Ice-Bar auf dem Programm: Mit Handschuhen und einem Parka ausgestattet kann man hier bei konstanten minus 5 Grad Celsius einen Drink nehmen.