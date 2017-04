Zurück zur Natur Rund um den Kürnberger Wald

Im Westen von Linz, an der Donau liegt der Kürnberger Wald. Hier wohnt die begeisterte Bäuerin Elisabeth Streicher. Mit Maggie Entenfellner bereitet sie Osterbäckerei vor.

In Grieskirchen stellt Karina Lutz Hausmittel und Naturkosmetik her. Im alten Gemeindehaus am Marktplatz von Ottensheim hat Alexandra Mayer-Pernkopf eine kleine Werkstatt, in der sie einfache Miniatur-Theaterkulissen und Schattenspiel-Figuren baut. Johann Kienbichl ist seit 25 Jahren im Botanischen Garten in Linz beschäftigt, seit 6 Jahren kümmert er sich intensiv um die Orchideen.

Striezel, Kuchen, Mohn-Lämmchen Für Zurück zur Natur bereitet Elisabeth Streicher ganz besonderes Ostergebäck zu.

Bäuerin - Elisabeth Streicher Elisabeth Streicher hat zwar nie auf einem Bauernhof gelebt, ist aber trotzdem begeisterte Bäuerin und zertifizierte "Seminarbäuerin". Unterhalb ihres Wohnhauses steht der verfallene Hof ihrer verstorbenen Schwiegereltern, wo sie ein paar Hühner hält und die Obstbäume nutzt. Ihre hausgemachten Spezialitäten (Schnäpse, Liköre, Backwaren) verkauft sie jedes Jahr auf dem Ostermarkt in Wilhering. Seminarbäuerinnen

Kräuterpädagogin - Karina Lutz Karina Lutz ist gelernte Drogistin. Sie stellt Hausmittel und Naturkosmetik her. Die Zutaten findet sie im Kürnberger Wald. Ihr Wissen gibt sie in Workshops und Kursen an Interessierte weiter. In ihrem idyllischen Refugium mischt sie für Zurück zur Natur ein natürliches Haarshampoo zusammen.



> Zur Anleitung



Polsing 10

4072 Alkoven

0676 4405599

karina@die-kraeuterei.at www.die-kraeuterei.at

Figurentheater - Alexandra Mayer-Pernkopf Figurentheaterbauerin und –spielerin Alexandra Mayer-Pernkopf hat sich im alten Gemeindehaus am Marktplatz von Ottensheim eine kleine Werkstatt eingerichtet, in der sie kleine, einfache Theaterkulissen baut und Geschichten dreidimensional illustriert. Ihr Arbeitsmaterial sind historische Fotoalben oder alte Bücher. Sie tritt in Kindergärten, im Kindertheater oder auf Märkten auf.



Schlosswiese 8/16

4100 Ottensheim

0680 12 59 166

isipisi@ottensheim.at www.isipisi.at

Gartenmeister - Johann Kienbichl Johann Kienbichl ist seit 25 Jahren im Botanischen Garten in Linz beschäftigt. Seit sechs Jahren kümmert er sich intensiv um die umfangreiche Orchideen-Sammlung aus 1.100 verschiedenen Arten. Weltweit soll es über 80.000 unterschiedliche Orchideenarten geben. Johann Kienbichl weiß, wie man die sogenannten Aufsitzerpflanzen richtig gießt, pflegt und umtopft.



Botanischer Garten Linz

Roseggerstraße 20

4020 Linz

0732 7070

botanischergarten@mag.linz.at http://www.linz.at/umwelt/botanischergarten.asp