Zurück zur Natur Rund um den Kürnberger Wald

Im Westen von Linz, an der Donau liegt der Kürnberger Wald, wo sich die Menschen bereits vor Jahrtausenden angesiedelt haben.

Auch heute leben die Menschen gerne hier, wie zum Beispiel Elisabeth Streicher, die begeisterte Bäuerin ist und ihre Ostervorbereitungen zeigt. Mit Maggie Entenfellner bereitet sie einen mehrsträngigen Osterzopf zu, formt ein Osterlamm und backt einen versteckten Hasen.

In Grieskirchen hat Karina Lutz Drogistin gelernt und stellt mittlerweile selbst Hausmittel und Naturkosmetik her. Im Kürnberger Wald zapft sie eine Birke an und erklärt, wozu man den frisch gewonnenen Birkensaft verwenden kann.

Im alten Gemeindehaus am Marktplatz von Ottensheim hat Alexandra Mayer-Pernkopf eine kleine Werkstatt, in der sie einfache Miniatur-Theaterkulissen, Papiertheater und Schattenspiel-Figuren baut, mit denen sie ihre Geschichten dreidimensional illustriert.

Johann Kienbichl ist seit 25 Jahren im Botanischen Garten in Linz beschäftigt, seit 6 Jahren kümmert er sich intensiv um die Orchideen, in deren umfangreicher Sammlung er die richtige Pflege der besonderen Blüher zeigt.