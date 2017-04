IM ZENTRUM Partei im Irrgarten – Nichts mehr im grünen Bereich?

Vier Monate nach dem Jubel über den Wahlsieg ihres einstigen Chefs Alexander Van der Bellen bei der Bundespräsidentenwahl finden sich die Grünen jetzt in einem Machtkampf wieder. Unmittelbarer Auslöser war der Ausschluss der „Jungen Grünen“ aus der Partei. Die grüne Jugendorganisation unter Flora Petrik hatte sich mit scharfer Kritik an der Parteiführung und der Unterstützung einer Konkurrenzliste zur offiziellen Studentenorganisation bei den Hochschülerschaftswahlen den Zorn der grünen Bundesspitze zugezogen. Doch der Rauswurf der Parteijugend und die heftigen Reaktionen darauf haben einigen grünen Funktionären in den Bundesländern dann doch den Schreck in die Glieder gejagt. Was ist los bei den Grünen? Sind es interne strategische oder auch persönliche Konflikte, die nur durch den Bundespräsidentenwahlkampf überlagert waren, und jetzt voll aufbrechen? Oder gibt es tatsächlich Bestrebungen, die zuletzt erkrankte Parteichefin Eva Glawischnig abzulösen? Am Ende einer überaus turbulenten Woche bei den Grünen treffen Eva Glawischnig und Flora Petrik live bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“ aufeinander:



Eva Glawischnig

Bundessprecherin Die Grünen



Flora Petrik

Bundessprecherin Junge Grüne



Anton Pelinka

Politikwissenschafter



Rudi Fußi

PR-Berater



