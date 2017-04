dokFilm Zum 75. GT von Frank Elstner am 19.4.17:

Neben der Showlegende Frank Elstner, der am 19. April seinen 75. Geburtstag feiert, erzählen prominente Linzer wie Wolfgang Böck, Mercedes Echerer und Peter Huemer von ihrer Kindheit und Jugendzeit in der oberösterreichischen Landeshauptstadt.

Frank Elstner wurde in Linz geboren, verbrachte aber nur seine ersten Lebenswochen dort. Dennoch ist er im Herzen Linzer geblieben und wurde obendrein zum Oberösterreicher des Jahrhunderts gewählt. Der Erfinder von "Wetten, dass ..." kam eigens für die Dreharbeiten einen Tag lang nach Linz und erzählte Erstaunliches aus seiner Kindheit.

Der Held von "Club 2"-Legende Peter Huemer war "Winnetou". Tiefe Spuren hinterließ Karl May bei ihm jedoch nicht. Huemer sah sich als junges Talent, das unbedingt den großen österreichischen Gegenwartsroman verfassen wollte. In "Mein Linz" erzählt er von seinem nie verwirklichten Romandebüt und wie er in seiner Jugend als "Schriftsteller" gelegentlich tief ins Fettnäpfchen tappte.