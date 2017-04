ZIB

Viele Tote bei einem Anschlag auf eine koptische Kirche in Ägypten / Kardinal Schönborn sagt in der Pressestunde es gäbe Gründe zur Angst aber auch zur Hoffnung / In Stockholm hat es eine zweite Verhaftung gegeben / Sechs Tote nach Hauseinsturz in Polen / Grünen-Chefin Eva Glawischnig denkt nicht an Rücktritt / Elfjähriger verhindert schweren Verkehrsunfall in Tirol / Teodor Currentzis dirigiert Haydn im Wiener Konzerthaus