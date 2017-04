ZIB

Viele Tote bei einem Anschlag auf eine koptische Kirche in Ägypten / In Rom beginnen die Osterfeierlichkeiten mit dem Palmsonntag / Kardinal Schönborn sagt in der Pressestunde es gäbe Gründe zur Angst aber auch zur Hoffnung / In Stockholm wird der mutmaßliche Attentäter verhört / Proteste der Opposition in Caracas / Teodor Currentzis dirigiert Haydn im Wiener Konzerthaus