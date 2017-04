Österreich-Bild aus dem Landesstudio Burgenland Der Ostpionier - Baustofferzeuger Michael Leier

Er machte in Osteuropa Geschäfte schon zu einer Zeit, als noch die Kommunisten an der Macht waren. Der Bauunternehmer Michael Leier aus Horitschon im Mittelburgenland begann als kleiner Greißler und ist heute einer der größten Ziegelerzeuger und Baustoffhändler in Osteuropa. Er beschäftigt in Spitzenzeiten bis zu 2.500 Mitarbeiter an rund 40 Standorten in 7 Ländern.

In den 1980er Jahren überwand Michael Leier als einer der ersten Unternehmer Österreichs den Eisernen Vorhang und baute mit viel Mut zum Risiko Betonwerke in Ungarn und Polen auf. Es folgten Investitionen in Rumänien, der Slowakei und Kroatien.

Bei allen wirtschaftlichen Erfolgen hat der hemdsärmelige Unternehmer nie die Bodenhaftung verloren. Die Firma ist fest in der Hand der Familie. Obwohl der Ostpionier bereits im 71. Lebensjahr ist, denkt er nicht an Ruhestand und tourt mit dem Auto oder dem Hubschrauber zu seinen Werken. Norbert Lehner hat ihn begleitet und zeichnet das Porträt eines Mannes, der noch immer glücklich ist, wenn er morgens als Erster in der Firma ist und sie abends als Letzter verlässt. Zeit für Hobbies nimmt er sich nicht - mit einer Ausnahme. Zweimal in der Woche geht Michael Leier ins Gasthaus und spielt mit Freunden Karten.