Hohes Haus Das Parlamentsmagazin

Bedingungen für Austritt

Das EU-Parlament hat in einer mit großer Mehrheit beschlossenen Resolution die Bedingungen zu einem Austrittsabkommen mit Großbritannien festgelegt. Wichtig sind dem Parlament vor allem die gleichen Rechte für EU-Bürger in Großbritannien und britische Bürger, die in der EU arbeiten. Großbritannien bleibt bis zum offiziellen Austritt EU-Mitglied, mit allen Rechten und Pflichten, einschließlich der finanziellen Auflagen, die über das Austrittsdatum hinausgehen können. Das Parlament warnt auch davor, sicherheitspolitische Zusammenarbeit und die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Großbritannien und der EU gegeneinander auszuspielen. Tim Cupal hat die äußerst emotional geführte Debatte in Straßburg verfolgt.