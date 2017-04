Zeit im Bild

Viele Tote bei Anschlägen auf koptische Kirchen in Ägypten – dazu eine Schaltung nach Kairo / Die Osterfeierlichkeiten in Rom beginnen / Kardinal Schönborn sagt in der Pressestunde es gäbe Gründe zur Angst aber auch zur Hoffnung / In Stockholm hat es eine zweite Verhaftung gegeben / Eine Woche vor dem Referendum in der Türkei wirbt Präsident Erdogan für seine Verfassungsänderung / Grünen-Chefin Eva Glawischnig denkt nicht an Rücktritt / Probleme bei den Gratis-Zahnspangen, immer mehr müssen zuzahlen / Elfjähriger verhindert schweren Verkehrsunfall in Tirol / Generalprobe für den Eurovisions-Songcontest in Kiew findet in Amsterdam statt