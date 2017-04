Pressestunde mit Kardinal Christoph Schönborn, Erzbischof von Wien

Krieg in Syrien, Flüchtlingselend, Asyldebatte: Wo und wie erhebt die Kirche ihre Stimme? Was ist die Position der österreichischen Bischöfe zur europäischen und innerösterreichischen Diskussion über den Umgang mit Flüchtlingen? Warum stellt sich Kardinal Christoph Schönborn offensiv hinter das europäische Einigungsprojekt und kritisiert Populisten, die sich ein baldiges Ende der EU herbeireden würden? Wie sieht Schönborn die Rolle des Islam in der Welt? Und warum ist der Wiener Erzbischof gegen ein gesetzliches Burkaverbot?



Die Fragen stellen:



Hubert Patterer

„Kleine Zeitung“



und



Ulla Kramar-Schmid

ORF



