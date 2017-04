Die Bergretter Wildes Wasser (1)

Es sollte ein erholsamer Auflug in die Berge werden. Gemeinsam mit ihren Kindern wandert Familie Bäcker einen Wildbach entlang, als ihre achtjährige Tochter Lena in eine brenzlige Situation gerät: In einem unbeobachteten Moment überquert das Mädchen eine morsche, einsturzgefährdete Brücke und bricht ein. Nicht besser ergeht es ihrer Mutter, als sie ihrer Tochter zu Hilfe eilt. Den Bergrettern gelingt es, die Mutter zu bergen. Lena jedoch verliert den Halt und stürzt vor aller Augen in den reißenden Bach.