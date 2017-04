Die Rosenheim-Cops Tod im Kühlraum

Der Metzger Josef Burgmüller erleidet einen Herzinfarkt, als er in einen Hinterhalt tappt. Jemand sperrt ihn über Nacht in seinen eigenen Kühlraum ein. Die Kommissare Hofer und Hansen ermitteln im geschäftlichen Umfeld, da es in letzter Zeit Probleme wegen der Fleischqualität gegeben hatte. Aber auch Burgmüllers Sohn Ludwig kommt als Täter in Betracht. Er wollte den elterlichen Betrieb nicht übernehmen, sondern lieber Soziologie studieren und hatte sich darüber mit seinem Vater zerstritten.