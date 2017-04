Der Bulle von Tölz - Mord im Irrenhaus

Regisseur Walter Bannert, der auch schon einige Folgen der Sendereihe "Tatort" und "Ein Bayer auf Rügen" in Szene setzte, sorgt diesmal für die nötige Mischung aus Spannung und Humor. Mit von der Partie ist natürlich wieder Ruth Drexel, die als Mutter des "Bullen" ihren Teil zur Klärung des Falls beiträgt. In weiteren Rollen sind Anne Stegmann, Udo Thomer und Michaela Merten, dem Publikum aus Erfolgsserien wie "Derrick" und "Der Alte" bekannt, zu sehen.

Inhalt

Der Erfinder Dr. Roth befindet sich seit einem Selbstmordversuch in einer psychiatrischen Klinik. Die paranoide Patientin Klara glaubt, in Roth den Mann zu erkennen, der einst ihr Leben zerstörte, und greift ihn tätlich an. Kurz darauf wird Klara ermordet. Benno stellt bei den Recherchen fest, dass nicht nur das Opfer mit dem Wissenschafter in Kontakt stand, sondern auch Klaras Tochter Andrea.