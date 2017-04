Die Alpenklinik - Riskante Entscheidung Jetzt wird geheiratet!

In Teil vier der beliebten Heimatfilm-Reihe dürfen sich der Arzt Daniel Guth ('Sinan Toprak'-Feschak Erol Sander) und seine hinreißende Klinikchefin Miriam (Anica Dobra) endlich das Ja-Wort geben. Zur Hochzeitsfeier sind Daniels guter Freund Stefan (Urs Remond), in Begleitung seiner Ehefrau Antonia (Nicole Beutler) und seines Sohns Noah (Patrick Mölleken) angereist. Doch beim Tanzen bricht Stefan plötzlich zusammen. Diagnose: Herzversagen! Stefan braucht so schnell wie möglich eine Herztransplantation. Gleichzeitig hat Miriams Sohn Frederik (Lukas Schust) mit dem Moped einen Unfall und wird schwer verletzt in die Alpenklinik gebracht. Das Leben des Jungen hängt vom Einsatz der Herz-Lungen-Maschine ab. Doch der Apparat wird dringend auch für die Herzoperation von Stefan gebraucht, die keinen weiteren Aufschub duldet. Daniel hat nun eine schwere Entscheidung zu treffen.