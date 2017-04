ZIB

Die Polizei in Stockholm geht davon aus, den Täter festgenommen zu haben – dazu eine Schaltung / Die USA schließen weitere Angriffe in Syrien nicht aus / Die EU-Finanzminister wollen gegen die Steuervermeidung mancher Firmen vorgehen / Die ETA gibt eine Liste ihrer Waffenlager bei der französischen Regierung ab / In Venezuela geht der Machtkampf weiter / Überschwemmungen in Argentinien / Fitness-Studie zeigt, nicht jeder spricht auf dasselbe Training an / Polizeieinsatz wegen entlaufender Stiere / „Der Nino aus Wien“ stellt sein 7. Soloalbum vor