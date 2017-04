Zeit im Bild

Stockholm-Attentäter ist Usbeke - Dazu eine Live-Schaltung nach Stockholm / Die ETA gibt eine Liste ihrer Waffenlager bei der französischen Regierung ab / Die USA schließen weitere Angriffe in Syrien nicht aus / Keine Annäherung gab es in Sachen Nordkorea beim Besuch von Xi Jinping bei US-Präsident Trump - Dazu eine Schaltung nach Nordkorea / Kritik am Auszahlungsmodus des Papa-Monats / Fitness-Studie zeigt, nicht jeder spricht auf dasselbe Training an / „Nathan der Weise“ im Wiener Volkstheater