Land und Leute

Dieses Mal in Land und Leute: Palmbuschen binden und anderes vorösterliches Brauchtum hält eine Kärntner Bäuerin lebendig, wir besuchen einen Straußenhof in Niederösterreich und eine besondere Fastenkrippe in der Imster Johanneskirche. Und wir zeigen, wie viele Prüfverfahren ein Ei bis ins Regal durchläuft.