Menschen & Mächte Der ewige Prinz

Zum Besuch des englischen Thronfolgers Prince Charles und seiner zweiten Frau Camilla in Wien:

Der Sohn von Queen Elizabeth II. wird im Jahr 2018 siebzig Jahre alt. In einem Alter, in dem die meisten anderen bereits in Pension sind, bereitet sich der "ewige Prinz" auf die mögliche Thronfolge vor. Wie verbringt man ein Leben in Wartestellung? Welche Aufgaben, welche Ziele setzt man sich?

Die Trennung von seiner ersten Frau Diana und seine Affäre mit Lady Camilla haben die Position des Prince of Wales am britischen Königshof geschwächt. Seit den überstandenen privaten Turbulenzen engagiert sich Prince Charles für ökologische Projekte, betreibt eine biologische Musterlandwirtschaft und bereist im Auftrag der Krone die Welt. Wird er zugunsten seines Sohnes William auf die Krone verzichten? Oder ist Charles der nächste englische König in einer schwierigen Phase des "Vereinigten Königreichs", das durch Brexit und Austritts-Ambitionen Schottlands bedroht ist?