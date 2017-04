Medicopter 117 - Jedes Leben zählt Corrers Rache

Correr, ein totgeglaubtes Mafiamitglied, will sich an dem Kronzeugen Kaminsky und der Medicopter, Crew, die damals ein Attentat von Correr an Kaminsky verhindert hat, rächen. Kaminsky wird Opfer einer Autobombe und warnt vor seinem Tod noch die Medicopter-Leute vor Correr, die jedoch diese Warnung erst ernst nehmen, als Lüdwitz nur knapp einem Brandanschlag entgeht. Die Crew flüchtet mit ihren Kindern auf eine Berghütte. Correr ist ihnen jedoch auf den Fersen und zündet nachts die Hütte an.



Koproduktion RTL/ORF