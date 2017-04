Medicopter 117 - Jedes Leben zählt Bodenlos

Die kleine Anita bricht sich beim Spielen mit dem 20-jährigen, geistig behinderten Holger ein Bein. Als die Medicopter-Crew sie ins Krankenhaus gebracht hat, lassen die Dorfbewohner ihren Vermutungen über Holgers Interesse an Anita freien Lauf. Eine förmliche Hetzjagd auf den Jungen beginnt, vor der er sich in eine Materialgondel flüchtet, welche die Dorfbewohner eine Nacht lang über einem Abgrund hängen lasen. Erst als sie sehen, dass Holger verletzt ist, rufen sie den Medicopter. Der verschreckte Junge will jedoch niemanden an sich heranlassen.



Koproduktion RTL/ORF