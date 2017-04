Seitenblicke

*Bademode in Verona

Ein Eldorado für Influencer, ein Bloggerfest, auch für die älteren Medienkonsumentinnen war etwas dabei: In Verona zeigte der Unterwäsche- und Bademodenkonzern Tezenis an begnadeten Körpern, was man so drunter und am Strand tragen wird.