heute leben

Prinz Charles und Herzogin Camilla in Wien - ein Rückblick | Wildkaninchen-Babys gerettet | Despression - mein Leben mit der Krankheit | Wettköniginnen bei "Wetten, dass...?" | In memoriam Gerhard Tötschinger | Stargast: Christian Tramitz | Dancing Stars-Talk

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Quälende Schlaflosigkgeit, Sorgen und Ängste, die jede Lebensfreude erdrücken, man spürt keinen Antrieb und sieht keinen Sinn mehr im Leben. Das können Anzeichen einer Depression sein. Geschätzte 500.000 Menschen in Österreich leiden darunter - weltweit nimmt die Zahl der Betroffenen stark zu. Der heutige Weltgesundheitstag ist der "Depression" gewidmet. Bei uns spricht jetzt ein Betroffener, wie es ihm mit dieser Krankheit geht.

Wettköniginnen bei "Wetten, dass...?"

Frank Elstner feiert am 19. April seinen 75. Geburtstag. Aber schon a, Samstag, 8. April, wird er mit der großen Abendshow "Top, die Wette gilt!" geehrt. Denn Frank Elstner hat ja nicht nur mit "Wetten, dass..?" Fernsehgeschichte geschrieben. Jahrzehnte lang hat er mit eigenen TV-Shows begeistert und zahlreiche TV-Hits erfunden - darunter auch "Wetten, dass..?". Bei seiner Geburtstagsshow in Berlin sind neben unzähligen Stars aus aller Welt auch zwei Oberösterreicherinnen mit dabei, die sich 1986 in "Wetten, dass..?" bei Frank Elstner zu Wettköniginnen kürten. Die beiden Schwestern sind heute bei uns im Studio zu Gast.