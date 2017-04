heute konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

Die bevorstehenden Osterferien werden viele Österreicher auch ins europäische Ausland locken. Dabei sollte man bedenken, dass Verkehrssünden in jedem Land anders und teilweise deutlich strenger als bei uns gestraft werden. Vanessa Böttcher mit den Details.

Airbag für Biker

Jedes Jahr über 47.000 Verletzte im Straßenverkehr. Eine traurige Bilanz. Fahrzeughersteller arbeiten seit Jahren daran, Knautschzonen und die Passive Sicherheit mit Crash-Sensoren und Zahlreichen Airbags zu erhöhen. Und Einspurige Fahrzeuge? Deren Lenker mussten sich bisher auf Reißfeste Kleidung und Ihre schnelle Reaktion an der Bremse verlassen. Seit Jahren arbeiten Entwickler auch hier an Airbags die allerdings nicht im Fahrzeug sondern in die Kleidung integriert sind. Marvin Wolf mit einem Test.