Monaco 110 Der Junggesellenabschied

Mit jeder Menge bajuwarischem Wortwitz und liebenswerten Charakteren erzählt die neue Krimiserie "Monaco 110" vom ganz normalen Alltagswahnsinn auf einem Münchner Polizeirevier. Im Mittelpunkt stehen die langgediente Polizeihauptmeisterin Inge Aschenbrenner ('Bergdoktor'-Star Monika Baumgartner) und ihr Sohn Thomas (Markus Brandl - 'Die Bergretter'), der sich als neuer Dienststellenleiter entpuppt. Endlich ist Inge am Ziel ihrer Wünsche: ihr 'Bubi' will jetzt Gianna, die fesche Besitzerin des "Principe" in den Hafen der Ehe führen ....