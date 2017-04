Der Alte 3 Jahre lebenslänglich

Mord eines Häftlings in der Wäscherei der Justizvollzugsanstalt München! Keiner will etwas gesehen haben, doch zu den Hauptverdächtigen gehört der verurteilte Mörder Marcus Gasser (Publikumsliebling Francis Fulton Smith ), der wegen eines früheren Übergriffs auf das Opfer gerade drei Wochen Isolierhaft verbüßt hat und ein Rachemotiv hätte.

In den neuen Folgen bekommt Hauptkommissar Richard Voss (Jan-Gregor Kremp) Verstärkung in Gestalt des jungen IT-Spezialisten Lennard Wandmann – dargestellt von Thimo Meitner, der zum Ermittlungsteam der Münchner Mordkommission dazustößt: schrullig, ordnungsliebend, anstrengend – aber ein Genie auf seinem Gebiet, der den Kommissaren Annabell Lorenz (Stephanie Stumph) und Tom Kupfer (Ludwig Blochberger) bei komplexen Recherchen und kombinatorischen Herausforderungen behilflich ist.

Inhalt

Als Insasse Robert Keil in der Gefängniswäscherei ermordet wird, will niemand etwas gesehen haben. Schlimmer noch, auch die Videoüberwachung wurde manipuliert, sodass von dem Tathergang keinerlei Bilder vorliegen. Um den Mörder aus der Reserve zu locken, bleibt Hauptkommissar Voss letztendlich nichts anderes übrig, als einen seiner besten Leute undercover in die Strafanstalt einzuschleusen. Der Einsatz ist hochriskant, da neben Mitinsassen auch Teile des Wachpersonals zu den Verdächtigen zählen.



Koproduktion ZDF/ORF



DARSTELLER

Jan-Gregor Kremp (Hauptkommissar Richard Voss)

Stefanie Stumph (Annabell Lorenz)

Ludwig Blochberger (Tom Kupfer)

Thimo Meitner (Lenny Wandmann)

Christina Rainer (Franziska Sommerfeld)

Francis Fulton-Smith (Marcus Gasser)

Ulrike C. Tscharre (Ines Rest)

Johann von Bülow (Kurt Schenk)

Max Tidof (Franz Niederhofer)

REGIE

Michael Kreindl

DREHBUCH

Jan von der Bank

KAMERA

Stefan Spreer

MUSIK

Siggi Mueller

Eberhard Schoener

Jörg Magnus Pfeil

STORY

Christine Hartmann (Idee)