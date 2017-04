Schlosshotel Orth Der Einstieg

Anna hat sich zu einem Internetkurs für Senioren angemeldet. Dort trifft sie auf den Fotografen Markus Schöngruber, der unbedingt eine Porträtserie mit ihr machen will. Anna ist geschmeichelt, Schimek ist vor Eifersucht kaum noch zu halten. Felix ist nicht wirklich begeistert, dass Ruth so knapp nach der Geburt schon wieder arbeiten will. Tatjana hat eine Möglichkeit gefunden, um an Vinzenz' Anteile zu kommen. Max ist von Iris enttäuscht: Er hat gesehen, wie sie und Hannes sich geküsst haben.

Koproduktion ORF/ZDF