Universum History Aufbruch in die neue Welt

Die Spaltung der Kirche

„Aufbruch in die neue Welt“, der fünfte Teil der achtteiligen „Universum History“-Serie „Die Geschichte der Menschheit“, bietet am Freitag, dem 07. April, um 22.45 Uhr in ORF 2 einen Einblick in ein Jahrhundert voller Veränderungen.



Christoph Kolumbus landet nicht in Asien, sondern in Amerika. Im Tausch gegen Gold und Juwelen bringt er den indigenen Völkern schlussendlich drei Dinge: das Christentum sowie Waffen und Versklavung. Könige, Seefahrer und Abenteurer legen mit ihrer Expansion in neue Welten und Märkte den Grundstein für den Kapitalismus.



Fast gleichzeitig stürzt die katholische Kirche in die schwerste Krise seit Bestehen. Mit Einkünften aus dem Ablasshandel hatten Päpste beträchtliche Geldsummen aus ganz Europa in Richtung Rom gelenkt. Verwendet wurden diese Mittel unter anderem für den Bau des Petersdoms. In 95 Thesen prangerte Martin Luther eben diese Missstände an. Sein Glück: Die eben erfundene Druckerpresse verbreitete seine Thesen und Schriften in bis dahin nie da gewesener Geschwindigkeit. Ferner kommt es in Europa zu blutigen Religionskriegen und zur bleibenden Spaltung in die katholische und die protestantische Kirche.