Zeit im Bild

Lastwagen rast in Stockholm in Menschenmenge. Mehrere Tote, viele Verletzte. Dazu Live-Informationen aus Stockholm. / US-Angriff auf eine syrische Militärbasis. Dazu Schaltungen nach Moskau und Washington. / Chinesischer Präsident wünscht einen Neuanfang der Beziehungen mit den USA / Der neue Oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer ist angelobt worden / Linzer Hauptbahnhof nach Kabelbrand stundenlang lahmgelegt / In drei Bundesländern kann man eine telefonische Ärzteberatung unter der Telefonnummer: 1450 bekommen / 50 Jahre Osterfestspiele in Salzburg