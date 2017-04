Die Rosenheim-Cops Tod auf zwei Rädern

Voten Sie mit bei der Romy 2017: Max Müller ist nominiert in der Kategorie „Beliebtester Schauspieler TV-Film/Kino“. Die Verleihung des österreichischen Publikumspreises findet am 22. April 2017 in der Wiener Hofburg statt. Moderatoren sind wie bereits im Vorjahr Katharina Straßer und Andi Knoll. HIER GEHT'S ZUR ABSTIMMUNG

MAX MÜLLER

Als Polizeihauptmeister Michi Mohr ist der gebürtige Kärntner Max Müller seit 2002 bei den „Rosenheim-Cops“ im Einsatz und hat mit Charme und Schmäh dem Verbrechen in der bayerischen Provinz den Kampf angesagt. Der 52-jährige Publikumsliebling hat neben Schauspiel auch Gesang studiert und ist bereits mit seinen Soloprogrammen in ehrwürdigen Konzertsälen wie dem Wiener Musikverein aufgetreten. Nun darf er bei der Verleihung am 22. April 2017 in der Hofburg erstmals auf eine Romy hoffen. Wir drücken ihm die Daumen!