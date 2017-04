Die Barbara Karlich Show Ich habe gute Gründe nicht zu heiraten

Monika, 48, gelernte Energetikerin aus der Steiermark,

ist seit 24 Jahren mit ihrem Lebensgefährten zusammen, der ihr schon mehrmals einen Heiratsantrag gemacht hat. Sie hat jedoch alle abgelehnt. "Ich verstehe nicht, warum mich bislang jeder Mann heiraten wollte. Das Bedürfnis nach einer Ehe hatte ich noch nie. Ich würde mich selbst auch nicht heiraten, denn ich bin zu kompliziert." Monika hatte immer "gute Ausreden" nicht zu heiraten. "Beim ersten Antrag waren die Kinder noch zu klein, dann braucht man ja das Geld für etwas anderes, man müsste für das Hochzeitskleid abnehmen etc. In der Arbeit wurde ich schon 'die Braut, die sich nicht traut' genannt. Meine Kollegen wollten sogar den Pfarrer in die Firma bringen." Ihre größte Angst wäre, dass die Beziehung danach nicht mehr funktioniert wie vorher: "So fühle ich mich freier, als mit einem ´Fangeisen´ am Finger."