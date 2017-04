Wahl des Landeshauptmanns durch den Oö. Landtag

Nach 22-jähriger Amtszeit übergibt Landeshautpmann Dr. Josef Pühringer die Regierungsgeschäfte an seinen designierten Nachfolger Mag.Thomas Stelzer im Rahmen einer Sitzung des Oberösterreichischen Landtags. ORF Oberösterreich überträgt diesen Wechsel in der Landespolitik live in ORF 2 von 9.05 bis 13.00 Uhr: vom offiziellen Abschied Landeshauptmann Pühringers und der Wahl Thomas Stelzers zum neuen Landeshauptmann bis zu dessen Antrittsrede vor den Abgeordneten im Landhaus an der Promenade in Linz.

Bis 13.00 Uhr