Am Schauplatz Gericht Schlecht geteilt

Frau Z. hat einen Teil eines Hauses in Niederösterreich gekauft, wusste aber nicht, dass ihr Balkon eineinhalb Meter auf den Nachbargrund ragt. Mit Bauvorschriften und Feuermauern hatte man es bei der Teilung der Liegenschaft vor 30 Jahren nicht so genau genommen. Seit ihr Nachbar das erfahren hat, mache er ihr, wie sie sagt, „...das Leben zur Hölle“. Nach etlichen Gerichtsverfahren ist sie ausgezogen, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat. Aber auch der Nachbar sieht sich als Opfer.

Streit um Haushälfte

Die gebürtige Chinesin, Frau L., betreibt in Zell am See ein Chinarestaurant. In einem Haus, das laut Grundbuch aus zwei Hälften besteht. Der Salzburger, dem die andere Hälfte des Hauses gehört, störe ihren Geschäftsbetrieb, wo er kann, beklagt sie sich: Er zeigt sie bei Behörden an, betoniert ihre Entlüftung zu und verklagt Restaurantgäste, die nicht korrekt vor dem Lokal parken. Außerdem vermietet er seine Haushälfte an Asylwerber, ohne Frau Liu zu fragen und das ist ihr nicht recht. Der Hintergrund der Streitigkeit dürfte sein, dass der Nachbar gerne das ganze Haus besitzen würde, Frau Liu hat ihm die Haushälfte aber weggeschnappt und das empfindet er als großes Unrecht.