heute leben

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Prinz Charles und seine Frau Camilla in außenpolitischer Mission. Sie haben in Wien für ihre Charmeoffensive einen 24-Stunden-Besuch absolviert. Alle Termine waren minutiös geplant.

Wie berichtet haben Prinz Charles und seine Frau Camilla gestern auch im Demel vorbeigeschaut. Das war sicherlich auch ein aufregender Tag für die Lehrlinge, die mit dem hohen Besuch Tee trinken durften. Unser Kollege Jan Matejcek hat sie heute "am Tag danach" besucht.

In unserer Rubrik „Die Unbezahlbaren“ stellen wir jede Woche Menschen vor, die sich um andere kümmern. Stille Helden. Heute besucht unsere Kollegin Elisabeth Engstler eine Frau, die ein großes Herz für Kinder hat. Dort wo sie zuhause ist, in einer Siedlung im 21. Wiener Gemeindebezirk, ist sie bekannt als „Die Blume aus dem Gemeindebau“…

Jagdschloss Kühtai

Seit 1281 steht im Kühtai das berühmte Jagdschloss aus kaiserlichem Besitz, in dem der Urenkel von Kaiser Franz Joseph, der auch direkter Verwandter des niederländischen Königshauses ist, seine speziellen Gäste empfängt. Früher waren das die Medici und andere europäische Hocharistokraten, heute sind es natürlich auch die Standesleute von Christian Stolberg-Stolberg oder Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Kultur, die hier zu Gast sein dürfen und sich abends an einer k. u. k. Küche delektieren. Es ist auch das höchstgelegene denkmalgeschützte Haus inmitten des höchstgelegenen Skiortes Österreichs. Und das alles in der gefürsteten Grafschaft Tirol.