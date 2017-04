STÖCKL.

Der Schweizer Globalisierungskritiker und frühere Mitglied im Beratenden Ausschuss des UNO-Menschenrechtsrats Jean Ziegler schreibt mit fast 83 Jahren über seine verlorenen und gewonnenen Schlachten im aktuellen Buch „Der schmale Grat der Hoffnung“. Der ehemalige Genfer SP-Nationalrat und Soziologe gibt in seinem Buch auch seltene Einblicke in Persönliches. Hanna Herbst ist mit den Büchern Jean Zieglers aufgewachsen.



Als stellvertretende Chefredakteurin des „Vice“-Magazins und Menschenrechtsaktivistin schaut sie dorthin, wo es weh tut. Die 26-Jährige ist bekannt für ihre speziellen und durchaus persönlichen Zugänge zu gesellschaftspolitischen Themen. Wie viele kritische Frauen ist sie häufig mit Beschimpfungen und Bedrohungen im Internet konfrontiert.



Ein Thema, mit dem sich auch Molekularbiologe Martin Moder auskennt: Als Mitglied der „Gesellschaft für kritisches Denken“ engagiert er sich gegen Pseudowissenschaften und krude Wissenschaftstheorien im Netz sowie in der realen Welt und eckt damit nicht selten an. Im Labor forscht der neue „Science Buster“ zum Thema Erbkrankheiten sowie Krebs und gibt in STÖCKL. Antwort auf die Frage, ob in der Forschung die Hoffnung auf eine bessere Welt steckt.



Ulrich Salamun, bekannt als Teil des Kabarett-Trios „maschek.“, hat den praktischen Weg gewählt: Als Kaffeebauer und Exporteur engagiert er sich in Nicaragua für nachhaltigen sowie biologischen Anbau und leistet Entwicklungshilfe im dortigen Gesundheitswesen. Wie lässt sich mit Kaffee die Welt verbessern?