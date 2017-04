Schlosshotel Orth Untiefen

Heinz "Enzo" Auer will trotz gesundheitlicher Probleme seiner Leidenschaft, dem Apnoe-Tauchen, wieder nachgehen. Da Felix ihn nicht davon abbringen kann, begleitet er ihn auf seinen Tauchgängen, was sich als lebensrettend erweist....Felix hat wenig Zeit für seine Familie. Ruth kündigt an, dass sie wieder arbeiten möchte. Vinzenz beschließt, seine Anteile am Traunstein endlich zu verkaufen. Aber um keinen Preis an Tatjana........

Koproduktion ORF/ZDF