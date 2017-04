Pan Am Notlügen

Kein Zweifel, Dean und Colette sind sehr ineinander verliebt. Als jedoch ausgerechnet jetzt seine Ex-Verlobte Bridget wieder auf der Bildfläche erscheint, ist es Colette, die Dean zuredet, mit Bridget zu sprechen. Maggie lässt sich gegen alle Vernunft vom Charme einer flüchtigen Affäre verführen und gerät prompt in Gewissenskonflikte, während es Kate schwer fällt, mit ihrem letzten Auftrag abzuschließen. Will sie nicht das gleiche Schicksal wie Bridget erleiden, muss sich Kate einem Lügendetektortest stellen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)