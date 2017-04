Zeit im Bild

Für Syriens Präsident Assad ist Sieg die einzige Option, dazu Schaltungen nach Washington und Moskau / Kern gibt Okay für 50 minderjährige Flüchtlinge aus Italien / Machtwechsel in Oberösterreich vollzogen / Häupl will 3 Monate nach der nächsten Nationalratswahl zurücktreten / Deutscher Pharmakonzern investiert 700 Millionen Euro in Wien / Besuch von Charles und Camilla geht zu Ende / Die Komödie „Nichts zu verschenken“ startet morgen in den Kinos / Linzer Schüler verhindert Amoklauf