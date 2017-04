heute leben

Charles und Camilla in Wien | Wirtschaftstalk mit Christoph Varga | Bauernmöbel restaurieren | Mag. Sonja Burghard | Ramen Bar | Mode: Pariser Chic | Ein Verlag wird 100 | Stargäste: Ruth Brauer und Kyrre Kvam

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Charles und Camilla in Wien Der britische Thronfolger Charles ist derzeit mit seiner Frau Camilla in Europa auf Reisen und sind nun nach Rumänien, Italien, Vatikan auch in Österreich, um genau zu sein, in Wien, angekommen. Ihr Aufenthalt dauert 24 Stunden.

Wirtschaftstalk mit Christoph Varga Die österreichische Wirtschaft hatte in den vergangenen Jahr so ihre Probleme: Ein schwaches Wachstum, zu wenig Investitionen, eine stark steigende Arbeitslosigkeit. Eine gewisse Erholung gab es im Vorjahr und auch heuer scheint Österreich seine wirtschaftliche Aufholjagd fortzusetzen. Im März ist die Arbeitslosigkeit zum ersten Mal seit 6 Jahren sogar spürbar zurückgegangen. Christoph Varga, Leiter der ZIB-Wirtschaftsredaktion, ist heute wieder bei uns zu Gast.

Bauernmöbel restaurieren Wenn man alten Bauernmöbeln begegnet, so waren es oft Scheunenfunde die liebevoll restauriert wurden. Heute wird das Interieur unserer Vorfahren gerne mit modernen Kästen und Vitrinen im Wohnraum kombiniert. Und es gibt sie noch, die „alten Meister“ die das Handwerk der Möbeltischlerei und Bauernmalerei von einst beherrschen. Wir waren für Sie im Salzburger Land unterwegs.

Mag. Sonja Burghard Ob in Sportler-Shakes, als vitalisierende Nahrungsergänzung und zum Abnehmen - Aminosäuren sind im Trend. Was genau Aminosäuren sind und welche Rolle sie im menschlichen Organismus spielen, darüber sprechen wir heute mit unserer Apothekerin Mag. Sonja Burghard.

Ramen Bar Trendforscher sagen der guten, alten Suppe eine große Zukunft voraus. In den USA wird zum Beispiel schon eine stundenlang gekochte Rindersuppe in den Trendlokalen serviert. Und die Japaner schlürfen sowieso schon seit ewigen Zeiten ihre Suppe: Ramen. Ein neues, hippes Lokal in dem Ramen auf der Speiskarte steht, hat jetzt am noch verschlafenen Vorgartenmarkt aufgesperrt.

Mode: Pariser Chic Unabhängig von der Globalisierung zeichnet sich in der Mode immer wieder eine bestimmte Linie von Design ab, die in den Modemetropolen präsentiert wird. "Pariser Chic" ist heute unser Thema - passende Designer und Modelle aus den aktuellen Kollektionen hat unsere Imageberaterin Eva Köck-Eripek mitgebracht.

Ein Verlag wird 100 Ein Jahrhundert Bücher – da bittet der Verlag schon zu einem Fest. Mit dabei u.a. Michael Niavarani, Otto Schenk, und viele, viele andere. Wir waren für Sie mit einem Kamerateam dabei.

Stargäste: Ruth Brauer und Kyrre Kvam Ruth Brauer-Kvam ist wohl eine der vielfältigsten Schauspielerinnen der heimischen Theaterszene. Ob Sprache, Gesang oder Tanz, sie kann alles. Derzeit brilliert sie in Felix Mitterers Drama "Galapagos" im Theater in der Josefstadt als Baronin. Außerdem bringt sie auch ihre One-Woman Show „Die Unschuld vom Lande“ – eine Hommage an die Operette – wieder auf die Bühne. Bei uns ist Ruth Brauer-Kvam gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Musiker und Schauspieler, Kyrre Kvam heute zu Gast. Auch er ist demnächst mit drei Konzerten in Wien zu erleben.