Schlosshotel Orth Rivalen

Tina Wilhelm wurde von einem Pfeil ihrer Kollegin Luise Metzner, der amtierenden Meisterin im Bogenschießen, schwer verletzt. Ein Unfall, sagen Luise und die Staatsanwaltschaft. Absicht, glaubt Tina. Ob sie Recht hat, will sie am Wettkampfwochenende in Gmunden herausfinden....Felix und Ruth kämpfen um eine richterliche Verfügung gegen Alexander. Doch der fordert einen Vaterschaftstest. Ruth zögert mit ihrer Einwilligung. Iris fühlt sich von Lukas in die Ecke gedrängt und beschließt, sich von ihm zu trennen.

Koproduktion ORF/ZDF