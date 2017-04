Die Barbara Karlich Show So lustvoll lebe ich meine Sexualität

Wenn es um die schönste Nebensache der Welt geht, sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Erlaubt ist, was den Partnern in Sachen Liebe gefällt. Barbaras Gäste erzählen, wie sie zu erfülltem und lustvollem Ausleben ihrer sexuellen Bedürfnisse gefunden haben, aber auch davon, dass sie sich die Freiheit nehmen sich von diversen Begierden frei zu fühlen.

Claudia, 50, Versicherungsangestellte aus Wien,

hat sich nach ihrer Scheidung erstmals Mal mit Tantra beschäftig. "Tantra ist in erster Linie eine Atemtechnik. Seitdem ich diese beherrsche, hat sich mein Leben komplett verändert - in erster Linie natürlich der Sex." Mit ihrem Partner, den sie vor einem Jahr kennengelernt hat, genießt sie ihre Sexualität nun in vollen Zügen: "Während ich früher eher mittelmäßigen Sex hatte, habe ich jetzt bei einem sexuellen Akt bis zu zweitausend Höhepunkte."