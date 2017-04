Die Queen ("The Queen") Oscarvorstellung von Helen Mirren!

Der britische Regisseur Stephen Frears hat das meisterhafte Drehbuch von Peter Morgan mit viel Gefühl umgesetzt und zeichnet ein überaus menschliches Portrait der amtierenden Monarchin. Tour de force von Queen-Darstellerin Helen Mirren....

Dianas Tod als Ausgangspunkt In Stephen Frears' Film wird der Moment der größten Krise in der Regentschaft von Elizabeth II. gezeigt, nämlich, als die "Königin der Herzen" Diana, Princess of Wales, im August 1997 bei einem Autounfall ums Leben kommt. Ganz dem Credo verschrieben, niemals Emotionen zu zeigen und sich vollkommen der höfischen Disziplin und Etiquette unterzuordnen, verbarrikadiert sich die Queen in ihrem Schloss in Schottland und verweigert jegliche Trauerkundgebung der Royals. Erst dem beharrlichen Eingreifen des volksnahen neuen Premierministers Tony Blair (der bei den Oscar-Nominierungen sträflich übergangene Walise Michael Sheen aus "Frost/Nixon"; "Underworld") ist es zu verdanken, dass die Königin die Tragweite von Dianas Tod begreift und ihre steife Haltung ändert.

Kongeniale Zusammenarbeit Frears/Morgan Mit der Moments-Biografie der noch herrschenden Königin Elizabeth II. betrat der britische Meisterregisseur Stephen Frears ('Mein wunderbarer Waschsalon', 'Gefährliche Liebschaften') cineastisches Neuland. Für "Die Queen" tat er sich mit dem renommierten britischen Drehbuchautor Peter Morgan (der mit seiner österreichischen Frau Lila Schwarzenberg und ihren gemeinsamen Kindern in Wien lebt) zusammen, mit dem er bereits in dem britischen TV-Film "The Deal" über Tony Blair zusammenarbeitete.

Der Premier und seine Königin Für beide war klar, dass im Zentrum der Handlung die Beziehung zwischen der disziplinierten Monarchin und ihrem frisch gekürten, unkonventionellen Premier mit Gespür für die Stimmung im Volke stehen sollte. Obwohl die Dialoge natürlich Fiktion sind, musste der Rahmen stimmen und war mit aufwendigen Recherchearbeiten verbunden. Dem Regisseur war vor allem Glaubwürdigkeit wichtig: Aus der Queen sollte keine Karikatur entstehen, sondern der Mensch hinter der königlichen Fassade.

Preisregen für das Portrait der Royals Die akribische Arbeit hat sich gelohnt: Insgesamt sechs Oscarnominierungen gingen an "Die Queen", darunter Nominierungen für Beste Regie an Stephen Frears und Bestes Drehbuch für Peter Morgan. Dame Helen Mirren durfte als klare Favoritin bei den Academy Awards im Jahre 2007 die Oscar-Statue als Beste Hauptdarstellerin mit nach Hause nehmen. Daneben erhielt das Werk u.a. zwei BAFTA-Awards sowie zwei European Film Awards und den Audience Award für Besten Film. Helen Mirren und Peter Morgan erhielten überdies je einen Golden Globe.



Neben Mirren brillieren Michael Sheen (2008 als forscher TV-Moderator in "Frost/Nixon" in unseren Kinos) als volksnaher Premierminister Tony Blair, James Cromwell ("I, Robot") spielt souverän den königlichen Gemahl Prinz Philipp.

Am Rande notiert... Zwei Monate bevor sie den Oscar für ihre Darstellung der englischen Königin Elizabeth II. in "Die Queen" in Empfang nehmen durfte, wurde die britische Star-Mimin Dame Helen Mirren für die Rolle von Elizabeth I. in der gleichnamigen Miniserie mit einem Golden Globe im Jahre 2007 geehrt. Drehbuchautor Peter Morgan wiederum wurde Anfang des Jahres 2016 von der Queen zum 'Commander of the British Empire' ernannt.

Kurzinhalt Großbritannien, 1997. Die Royals ereilt die tragische Nachricht des Unfalltodes von Lady Di auf Balmoral Castle. Queen Elizabeth II. ist sich mit Ehemann Prince Philipp einig, die Trauer im engsten Kreis der Familie zu halten und das Begräbnis nicht zur Staatsaffäre werden zu lassen. Der gerade ins Amt berufene Premierminister Tony Blair ist diesbezüglich anderer Ansicht. Er versucht, Queen Elizabeth II. in der größten Krise ihrer bisherigen Regentschaft, die Stimmung ihres Volkes näher zu bringen.

DARSTELLER Helen Mirren (Königin Elizabeth II.)

Michael Sheen (Tony Blair)

James Cromwell (Prinz Philipp)

Sylvia Syms (Königinmutter)

Alex Jennings (Prinz Charles)

Helen McCrory (Cherie Blair)

Roger Allam (Robin Janvrin)

Tim McMullan (Stephen Lamport)

Regie: Stephen Frears

Drehbuch: Peter Morgan

Kamera: Affonso Beato

Musik: Alexandre Desplat

Stephen Frears Der 1941 in Leicester geborene Brite machte sich einen Namen mit sozialkritischen, aber unterhaltsamen Filmen wie "Mein wunderbarer Waschsalon" (Satire auf die Thatcherjahre mit Daniel Day-Lewis, 1985), oder "Der Snapper" (1993, alleinerziehende 20-jährige Mutter in Irland). Internationale Erfolge feierte der Regisseur mit der Nick-Hornby-Verfilmung "High Fidelity" (2000). Im Jahr 2007 wurde er für seine Regiearbeit an dem Film "Die Queen" über Elizabeth II. und den Tod von Prinzessin Diana für einen Oscar nominiert. Bereits 1991 hatte er eine Oscar-Nominierung als bester Regisseur für das Drama "Grifters" erhalten. Auf den Filmfestspielen von Berlin im Jahre 1999 wurde er für "Hi-Lo Country – Im Land der letzten Cowboys" mit dem Silbernen Bären für die beste Regie ausgezeichnet. Zuletzt verhalf er Meryls Streep zu ihrer 20. Oscarnominierung in der Komödie "Florence Foster Jenkins".