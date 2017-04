Wege zum Glück Kapitel 296

Mit Argusaugen beobachtet Kolja, wie Erik um Charlotte herumscharwenzelt. Ausgerechnet jetzt ist in der Manufaktur Not am Mann. Ein Großkunde ist unzufrieden mit dem vorgeschlagenen Design, Kolja soll ihn aufsuchen. Er will Charlotte aber nicht mit Erik allein lassen. Richard will Patrizia vor einem neuerlichen Rückfall bewahren. Diese vertraut jedoch lieber auf ihre Willenskraft als auf therapeutische Maßnahmen.



Koproduktion ZDF/ORF