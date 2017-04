Zeit im Bild

UN Resolution zu Gasangriff in Syrien erwartet – Opferzahl steigt auf 72 / Österreich muss Flüchtlinge nehmen schreibt Juncker in einem Brief an Bundeskanzler Kern / Auch Vorarlberg kürzt die Mindestsicherung / Die FPÖ klagt den Verfassungsrichter Schnizer, der Prozess wird aber vertagt / Die Demokraten blockieren eine Ernennung eines Höchstrichters / Nordkorea provoziert mit einem neuen Raketentest – Eine Reportage aus Pjöngjang / Eine, aus Wien geflüchtete Jüdin wird Privatsekretärin von Elvis Presley – Eine Ausstellung im jüdischen Museum / Charles und Camilla in Wien gelandet