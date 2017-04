Die Barbara Karlich Show Weiblich, gebildet, erfolgreich: Ich brauche keinen Mann

Daniela, 29, Sales Managerin und Profirennfahrerin aus Tirol,

muss sich im Motorsport in einer Männerdomäne behaupten. "Am Anfang wollten mir die Männer ständig Tipps geben und mich belehren. Sie haben damals nicht auf mich gehört, aber jetzt nehmen sie mich ernst, obwohl sie bei Rennen natürlich nur ungern gegen Frauen verlieren." So lange Daniela ihre Karriere verfolgt, genießt sie auch ihre Unabhängigkeit, erzählt sie. "Ich bin gerne Single und will mich momentan auch nicht binden. Ein Mann wäre derzeit nur hinderlich für mich."