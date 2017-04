heute leben

Roller, Skater & Co - Wer darf wo fahren? | Universum: Die wunderbare Welt der Affen – Familienbande | Wale | Kochen: Lasagne | Müllerfamile Knoll | Charles & Diana damals auf Wien Besuch | Society: Isabella Großschopf | 70 Jahre Pro Juventute Gala | Stargast: Thomas Anders

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Roller, Skater & Co - Wer darf wo fahren? Immer mobil sein und dabei doch die Umwelt schützen. Micro-Scooter, Skatebords und Co werden immer beliebter - vor allem für kurze Strecken. Doch darf man mit diesen Geräten überall fahren? Dieser Frage ist unser Reporter Jan Matejcek nachgegangen.

Universum: Die wunderbare Welt der Affen – Familienbande In einer Gemeinschaft zu leben hat viele Vorteile.

Allerdings gibt es da auch Regeln, die man befolgen muss.

Das gilt nicht nur für uns Menschen, sondern auch für die anderen Mitglieder der Familie der 'Primaten'.

Wale Die Walfangsaison hat wieder begonnen, auch in europäischen Gewässern! Norwegen ist das Land mit der höchsten Abschussrate weltweit, noch vor Japan. Was man nicht bedenkt - viele Wale und Delphine sind vom Aussterben bedroht, obwohl sie für unser Ökosystem enorm wichtig sind.

Kochen: Lasagne Heute gibt es in unserer Küche einen italienischen Klassiker: Lasagne. Es gibt dazu unzählige Varianten, die traditionelle Version, also mit Ragù und Bechamel, bereitet Julian Kutos, Betreiber einer Kochschule in Wien, zu.



Buchtipp:

Simply: Pasta, Pizza & Co.

von Julian Kutos

Verlag: Löwenzahn

ISBN: 978-3-7066-2618-7

Müllerfamilie Knoll Viele Betriebe kennen dieses Problem. Zum einen wollen viele Söhne oder Töchter nicht mehr in die Fußstapfen ihres Vaters treten und den Familienbetrieb übernehmen. Wir haben in Oberösterreich einen Müller Betrieb gefunden in dem die junge Generation jetzt das sagen hat und das funktioniert deswegen so gut, weil der Vater dem Sohn freie Hand lässt.

Charles & Diana damals auf Wien Besuch Morgen ist es also soweit. Der britische Thronfolger Charles wird mit seiner angetrauten Camilla im Rahmen einer Europareise Wien besuchen. Mit dem Besuch von Kronprinz Charles werden Erinnerungen wach. Fast auf den Tag genau war Charles mit Diana vor 31 Jahren in Wien. Die Aufregung war groß, als die beiden auch die wartenden Fans in der Wiener Innenstadt begrüßten.

Society: Isabella Großschopf Auch bei unserer Societyexpertin Isabella Großschopf ist der Besuch von Prinz Charles und seiner Camilla ganz großes Thema.

70 Jahre Pro Juventute Gala Mit einer Promitrachtenmodeschau feiert die Hilfsorganisation ihren 70. Geburtstag – "heute leben" berichtet von der Gala.

Stargast: Thomas Anders Mit „Modern Talking“ hat Thomas Anders Musikgeschichte geschrieben. Jetzt besinnt er sich seiner Wurzeln und singt wieder deutsch – „Pures Leben“ heißt die neue CD – darüber u.v.m. spricht Thomas Anders LIVE in „heute leben“.